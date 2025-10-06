鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.28億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-06 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：CELO(CELO)24小時跌幅32.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅79.7%；GMX(GMX)近一週漲幅10.1%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅9.28%。