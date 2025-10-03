盤中速報 - Ethena大漲8.24%，報0.63美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.24%，最新價格0.63美元，總成交量達1.52億美元，總市值41.70億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：0.66美元，近 1 日最低價：0.58美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.36%
- 近 1 月：-15.56%
- 近 3 月：+110.33%
- 近 6 月：+75.43%
- 今年以來：-39.47%
