search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - ALPINE大跌73.45%，報1.751美元

鉅亨網新聞中心


ALPINE(ALPINE)在過去 24 小時內跌幅超過73.45%，最新價格1.751美元，總成交量達2.74億美元，總市值0.33億美元，目前市值排名第 183 名。

近 1 日最高價：15.35美元，近 1 日最低價：1.302美元，流通供給量：18,719,459。

Alpine幣又稱為 Alpine F1 Fan Token，翻譯成中文， 即為 Alpine F1 粉絲代幣。顧名思義，這款代幣是用以提升 F1 的 BWT車隊粉絲的體驗。擁有Alpine幣有什麼好處呢？擁有Alpine幣的粉絲可以參與 BWT Alpine F1 團隊的投票調查、 購買 NFT 並可以享受獎勵或體驗相關的遊戲功能。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+213.43%
  • 近 1 月：+260.28%
  • 近 3 月：+888.62%
  • 近 6 月：+704.38%
  • 今年以來：+376.14%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅ALPINE

相關行情

台股首頁我要存股
ALPINE1.969-70.6%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty