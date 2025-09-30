外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報32.37元

川普怒嗆！境外電影課100%關稅 家具業也難逃重稅

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦就業數據與政府關門風險

EA同意550億美元出售 創史上最大槓桿收購案

便宜又有戲！策略師喊進美銀看漲選擇權 輝達同列強勢名單