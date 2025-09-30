外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報32.37元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日12:20，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.53%，暫報32.37點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.25%
- 近 1 週：+1.39%
- 近 3 月：-0.80%
- 近 6 月：-4.93%
- 今年以來：-6.10%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.16%
- 美元/離岸人民幣相關性0.65，本日上漲0.06%
- 美元/瑞郎相關性0.64，本日上漲0.06%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
