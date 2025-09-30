search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報32.37元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日12:20，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.53%，暫報32.37點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.25%
  • 近 1 週：+1.39%
  • 近 3 月：-0.80%
  • 近 6 月：-4.93%
  • 今年以來：-6.10%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.16%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.65，本日上漲0.06%
  • 美元/瑞郎相關性0.64，本日上漲0.06%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.67，本日上漲0.03%
  • 澳元/美元相關性-0.67，本日上漲0.18%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.3%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖32.340+0.44%
人民幣/美元0.1403-0.07%
歐元/美元1.1724+0.00%
澳元/美元0.6607+0.52%
紐元/美元0.5789+0.30%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty