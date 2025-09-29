鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至2.81元，預估目標價為14.85元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.76元上修至2.81元，其中最高估值3.34元，最低估值1.52元，預估目標價為14.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.34(3.34)
|2.97
|3.11
|3.17
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.44
|2.81
|平均值
|2.71(2.67)
|2.39
|2.77
|2.99
|中位數
|2.81(2.76)
|2.42
|2.77
|2.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|968.83億
|1,021.73億
|1,055.42億
|992.11億
|最低值
|817.96億
|790.84億
|866.34億
|975.88億
|平均值
|869.70億
|883.58億
|946.22億
|984.00億
|中位數
|853.06億
|868.14億
|938.53億
|984.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
