盤中速報 - Numeraire大跌15.43%，報16.11美元
鉅亨網新聞中心
Numeraire(NMR)在過去 24 小時內跌幅超過15.43%，最新價格16.11美元，總成交量達0.29億美元，總市值1.20億美元，目前市值排名第 121 名。
近 1 日最高價：19.05美元，近 1 日最低價：15.75美元，流通供給量：7,514,702。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.67%
- 近 1 月：+94.56%
- 近 3 月：+128.09%
- 近 6 月：+81.14%
- 今年以來：+2.00%
