1. 外資累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、台泥 (1101-TW)、鴻海 (2317-TW)、力積電 (6770-TW)、台新新光金 (2887-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
台泥 (1101-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
台泥 (1101-TW)、鴻海 (2317-TW)、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、力積電 (6770-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (23) 買超的股票
鴻海 (2317-TW)、力積電 (6770-TW)、聯電 (2303-TW)、台新新光金 (2887-TW)、廣達 (2382-TW)
 

華邦電35.1-3.70%
台泥23.55-0.84%
鴻海219.5-0.68%
力積電23.45+0.00%
台新新光金17.75+0.57%
聯電44.8+2.05%
廣達282-1.57%
國泰永續高股息21.39-0.19%
群益台灣精選高息21.44+0.00%

