盤中速報 - DEXE大漲44.96%，報12.536美元

DEXE (DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過44.96%，最新價格12.536美元，總成交量達0.27億美元，總市值10.73億美元，目前市值排名第 43 名。

DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。