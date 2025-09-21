盤中速報 - BounceBit大漲9.17%，報0.22美元
BounceBit(BB)在過去 24 小時內漲幅超過9.17%，最新價格0.22美元，總成交量達0.17億美元，總市值1.59億美元，目前市值排名第 110 名。
近 1 日最高價：0.22美元，近 1 日最低價：0.19美元，流通供給量：739,458,906。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.85%
- 近 1 月：+53.63%
- 近 3 月：+131.90%
- 近 6 月：+57.10%
- 今年以來：-53.95%
