盤中速報 - 美達科技(6735)急跌-3.65%報84.5元，成交1,352張
美達科技(6735-TW)近5分K跌速3.65%，19日11:49報84.5元，成交1,352張，今日漲幅為0.12％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美達科技(6735-TW)近5日股價上漲9.47% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 0.56%。櫃買市場加權指數 上漲 2.29%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+390 張
- 外資買賣超：+449 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-59 張
- 融資增減：+31 張
- 融券增減：+28 張
