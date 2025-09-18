search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.47%，報31.88元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日13:50，美元/泰銖上漲0.15點漲幅達0.47%，暫報31.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.10%
  • 近 1 週：+0.03%
  • 近 3 月：-2.52%
  • 近 6 月：-5.57%
  • 今年以來：-7.47%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.71，本日上漲0.2%
  • 美元/瑞郎相關性0.61，本日上漲0.25%
  • 美元/日元相關性0.58，本日上漲0.26%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.66，本日上漲0.5%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.22%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日上漲1.01%

外匯速報

