鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.47%，報88.14元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日14:10，美元/印度盧比上漲0.415點漲幅達0.47%，暫報88.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.25%
  • 近 1 週：-0.35%
  • 近 3 月：+1.69%
  • 近 6 月：+1.19%
  • 今年以來：+2.43%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.45，本日上漲0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性0.45，本日上漲0.24%
  • 美元/泰銖相關性0.34，本日上漲0.63%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.44，本日上漲0.25%
  • 英鎊/美元相關性-0.39，本日上漲0.26%
  • 紐元/美元相關性-0.37，本日上漲1.06%

