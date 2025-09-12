鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 13:40

‌



蘋果 (AAPL-US) 中國官網今 (12) 日悄悄調整 iPhone Air 的發售狀態，將其改為「發售資訊後續更新」，並特別用紅字提示「所有機型在獲得批准後發售」。

eSIM踩到實名制紅線？蘋果中國突然修改iPhone Air心肌發售狀態 「代批准」引關注（圖取自蘋果官網）

這項變動讓不少期待這款新機的消費者感到意外，而其他新機如 iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 預購時間仍顯示為北京時間今晚 8 點，下周五 (19 日) 正式開賣。

‌



科技業媒體《APPSO》向蘋果確認了 iPhone Air 發售延遲的消息，蘋果回應稱正與中國 0 監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出這款「史上最薄」機型，並稱其他新機將按計畫開啟預購。

專家指出，iPhone Air 的延遲發售或許與中國電話卡實名制、反電話詐騙等監管問題有關。

值得注意的是，為釋放更多內部空間，國行版 iPhone Air 取消了實體電話卡槽，全面轉向 eSIM 虛擬電話卡設計。

儘管 eSIM 在全球市場早已普及，但中國國內一直未全面開放，其應用長期侷限於穿戴式裝置。

今年 7 月，中國聯通發布的白皮書中更新了 eSIM 手機技術規範，包括禁止跨境寫卡、禁止境外遠端啟動等要求，以確保操作在監管可控範圍內進行。

蘋果已為 eSIM 做了不少本土化安全適配，如要求用戶必須到聯通營業廳線下激活，排除了遠程 OTA 配置號碼，且只有國行 iPhone Air 能在國內使用 eSIM。

不過，這也引發了使用者對實用性的討論，尤其是出境體驗和海外使用者使用的問題。