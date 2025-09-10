鉅亨速報 - Factset 最新調查：新思科技(SNPS-US)EPS預估下修至12.87元，預估目標價為600.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對新思科技(SNPS-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元下修至12.87元，其中最高估值15.15元，最低估值12.78元，預估目標價為600.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.15(15.19)
|17.28
|20.62
|24.83
|最低值
|12.78(15.1)
|12.72
|14.2
|20.69
|平均值
|13.48(15.13)
|15.03
|18.27
|22.76
|中位數
|12.87(15.14)
|14.74
|18.67
|22.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|70.61億
|100.76億
|116.55億
|121.46億
|最低值
|64.34億
|74.70億
|83.93億
|115.03億
|平均值
|69.15億
|89.74億
|98.03億
|118.24億
|中位數
|70.44億
|96.28億
|100.97億
|118.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|4.81
|6.29
|7.92
|14.51
|營業收入
|36.85億
|42.00億
|50.71億
|58.53億
|61.24億
詳細資訊請看美股內頁：
新思科技(SNPS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
