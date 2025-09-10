search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新思科技(SNPS-US)EPS預估下修至12.87元，預估目標價為600.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對新思科技(SNPS-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元下修至12.87元，其中最高估值15.15元，最低估值12.78元，預估目標價為600.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.15(15.19)17.2820.6224.83
最低值12.78(15.1)12.7214.220.69
平均值13.48(15.13)15.0318.2722.76
中位數12.87(15.14)14.7418.6722.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值70.61億100.76億116.55億121.46億
最低值64.34億74.70億83.93億115.03億
平均值69.15億89.74億98.03億118.24億
中位數70.44億96.28億100.97億118.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.274.816.297.9214.51
營業收入36.85億42.00億50.71億58.53億61.24億

詳細資訊請看美股內頁：
新思科技(SNPS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNPS

相關行情

台股首頁我要存股
新思科技389.695-35.5%

延伸閱讀



Empty