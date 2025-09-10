search icon



盤後速報 - 台南-KY(5906)次交易(11)日除權息1元，參考價48.73元

鉅亨網新聞中心


台南-KY(5906-TW)次交易(11)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利0.2元，合計股利1元。

首日參考價為48.73元，相較今日收盤價50.50元，權息值合計為1.77元，股息殖利率1.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/11 50.50 0.8 1.58% 0.2
2024/09/05 63.2 1.5 2.37% 0.5
2023/09/07 77.4 1.5 1.94% 0.3
2022/06/29 32.4 1.7 5.25% 0.0
2021/09/23 35.5 0.2 0.56% 0.8

台股台股除權息台股盤後盤後速報

