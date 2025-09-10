盤後速報 - 台南-KY(5906)次交易(11)日除權息1元，參考價48.73元
台南-KY(5906-TW)次交易(11)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利0.2元，合計股利1元。
首日參考價為48.73元，相較今日收盤價50.50元，權息值合計為1.77元，股息殖利率1.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/11
|50.50
|0.8
|1.58%
|0.2
|2024/09/05
|63.2
|1.5
|2.37%
|0.5
|2023/09/07
|77.4
|1.5
|1.94%
|0.3
|2022/06/29
|32.4
|1.7
|5.25%
|0.0
|2021/09/23
|35.5
|0.2
|0.56%
|0.8
