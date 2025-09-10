search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 漢來美食(1268)次交易(11)日除息7.5元，參考價156.5元

鉅亨網新聞中心


漢來美食(1268-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

首日參考價為156.5元，相較今日收盤價164.00元，息值合計為7.5元，股息殖利率4.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/11 164.00 7.5 4.57% 0.0
2024/09/09 158.5 7.0 4.42% 0.0
2023/09/08 149.0 3.0 2.01% 0.0
2022/08/30 112.0 3.0 2.68% 0.0
2021/08/30 132.0 7.0 5.3% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

