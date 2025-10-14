【Joe’s華爾街脈動】美國科技股反彈，為台灣AI與半導體產業創造強勁順風
Joe Lu
美中貿易論述放緩及關鍵 AI 晶片協議，預示台灣核心科技出口動能再現。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 13 日 美東時間
摘要
- 在貿易論述放緩的背景下，科技股與半導體股引領美股急劇反彈。
- 一項重大的 AI 晶片協議激勵了晶片製造商的漲勢，突顯了市場對 AI 基礎設施的強勁長期需求。
- 黃金等避險資產亦上漲，顯示在地緣政治摩擦未解之際，投資者潛在的謹慎情緒依然存在。
- 台積電美國存託憑證 (ADR) 的強勁表現，預示台灣半導體族群將正面開盤。
- 美國投資者對 AI 硬體重燃的興趣，強化了台灣伺服器及零組件供應鏈的戰略價值。
美國市場上演顯著反轉，由科技股及半導體股引領大盤全面復甦。
(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
