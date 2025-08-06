search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德INCY-US的目標價調升至82元，幅度約3.8%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對英賽德(INCY-US)提出目標價估值：中位數由79元上修至82元，調升幅度3.8%。其中最高估值110元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予英賽德評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀2位。

英賽德今(6日)收盤價為77.725元。近5日股價上漲3.8%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股INCY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
英賽德77.725-0.40%

延伸閱讀



Empty