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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值72元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予福斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀1位。

福斯今(6日)收盤價為50.07元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FOX市場預估目標價

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