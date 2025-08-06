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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jacobs Solutions IncJ-US的目標價調升至157元，幅度約3.82%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Jacobs Solutions Inc(J-US)提出目標價估值：中位數由151.22元上修至157元，調升幅度3.82%。其中最高估值175元，最低估值121.75元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Jacobs Solutions Inc評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Jacobs Solutions Inc今(6日)收盤價為145.21元。近5日股價上漲3.82%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股J市場預估目標價

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