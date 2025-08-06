〈陸股盤後〉美中貿易協議近了 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-08-06 16:30

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中國股市三大指數周三（6 日）收盤同步走高，美國總統川普周二表示，美國已接近與中國達成貿易協議，若雙方順利簽署協議，他將在年底前與中國國家主席習近平見面。

美中貿易協議近了，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤漲 0.45% 報 3,633.99 點，深證成指漲 0.64% 報 11,177.78 點，創業板指漲 0.66% 報 2,358.95 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7595 兆元。

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醫藥、旅遊類股走低，軍工、汽車、煤炭、半導體族群拉升，人形機器人、工業母機概念股活躍。

川普在接受《CNBC》專訪時指出：「他（習近平）要求舉行會談，如果美中達成協議，我很可能會在年底前跟他碰面，但若美中無法達成協議，就不會見面。」

川普強調，美國目前與中國的關係「非常好」，且雙方正在「非常接近」達成具體協議。川普說：「我們非常接近達成協議。我們與中國的關係非常好。」

美國財政部長貝森特上周也說，他相信美國已「具備與中國達成協議的條件」。

在此之前，美中雙方於今年 5 月與 6 月已先後達成初步協議，暫停加徵關稅與中國稀土出口禁令。

然而，中國正面臨美國設定的 8 月 12 日談判最後期限，倘若屆時無法簽署具持久性貿易協議，全球供應鏈恐將再次遭受嚴重衝擊。