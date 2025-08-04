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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高特利集團MO-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對高特利集團(MO-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值73元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予高特利集團評價：積極樂觀4位、保持中立9位、保守悲觀4位。

高特利集團今(4日)收盤價為61.745元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MO市場預估目標價

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高特利集團61.745-0.31%

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