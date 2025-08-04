盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5582.75點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日09:37，費城半導體上漲55.14點（或1%），暫報5582.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.09%
- 近 1 月：-2.12%
- 近 3 月：+25.71%
- 近 6 月：+12.24%
- 今年以來：+11%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲2.31%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.03%；超微半導體(AMD-US)上漲1.98%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.72%；美光科技(MU-US)上漲1.49%。
部分成分股表現相對疲軟，安森美半導體(ON-US)下跌6.95%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.54%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.39%；格羅方德(GFS-US)下跌0.12%；英特格(ENTG-US)下跌0.07%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報44022.47點
- 盤中速報 - 安森美半導體(ON-US)大跌5.4%，報53.75美元
- 盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大漲25.42%，報671.69美元
- 盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.01%，報141.77美元
下一篇