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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5582.75點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日09:37，費城半導體上漲55.14點（或1%），暫報5582.75點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.09%
  • 近 1 月：-2.12%
  • 近 3 月：+25.71%
  • 近 6 月：+12.24%
  • 今年以來：+11%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲2.31%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.03%；超微半導體(AMD-US)上漲1.98%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.72%；美光科技(MU-US)上漲1.49%。

部分成分股表現相對疲軟，安森美半導體(ON-US)下跌6.95%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.54%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.39%；格羅方德(GFS-US)下跌0.12%；英特格(ENTG-US)下跌0.07%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5594.751.22%
博通296.1+2.58%
邁威爾科技76.1+2.22%
超微半導體176.65+2.88%
安謀控股公司139.195+1.17%
美光科技106.32+1.37%
安森美半導體51.025-10.2%
凌雲邏輯103.025+0.93%
萊迪思半導體48.895-0.19%
格羅方德36.215-1.00%
英特格75.22-0.58%

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