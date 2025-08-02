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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.01%，報141.77美元

鉅亨網新聞中心


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間02日03:59股價下跌7.48美元，報141.77美元，跌幅5.01%，成交量2,163,007（股），盤中最高價148.16美元、最低價141.76美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.05%
  • 近 1 月：-8.04%
  • 近 3 月：-2.63%
  • 近 6 月：-19.59%
  • 今年以來：-15.39%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公141.85-4.96%

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