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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英格索蘭IR-US的目標價調降至91元，幅度約3.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對英格索蘭(IR-US)提出目標價估值：中位數由94元下修至91元，調降幅度3.19%。其中最高估值104元，最低估值78元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予英格索蘭評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀0位。

英格索蘭今(4日)收盤價為75.045元。近5日股價下跌3.19%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IR市場預估目標價

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