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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英格索蘭IR-US的目標價調降至90.5元，幅度約3.72%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對英格索蘭(IR-US)提出目標價估值：中位數由94元下修至90.5元，調降幅度3.72%。其中最高估值101元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予英格索蘭評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。

英格索蘭今(9日)收盤價為79.35元。近5日股價上漲3.72%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IR市場預估目標價

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