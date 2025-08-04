鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-04 16:49

‌



7 月除了主動式 ETF 買氣爆棚外，跨國投資股票 ETF 同樣高人氣演出，根據 CMoney 統計，7 月新增 10347 位投資人搶進 10 檔海外 ETF，其中，新光美國電力基建 (009805-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW) 與永豐美國 500 大 (00858-TW) 3 檔，不僅單月績效表現不俗，更一舉吸引逾 7000 位受益人追捧。

卡位五大明星產業！7月破萬人搶買海外股票ETF 這3檔最夯。(圖：shutterstock)

投信法人表示，上周美股科技大咖公布亮麗財報表現，讓美股標普 500、那指一度創歷史新高，雖美國最新公布就業數據低於預期，讓 9 月聯準會降息機率增加，不過，市場看好美國上月剛正式公布的人工智慧行動計畫 (AI Action Plan)，就中長期來看，美國 AI 產業政策將牽動全球新科技發展，預期未來全球新科技搭載實體 AI 趨勢紅利，加速低碳電力能源、AI 大模型、人形機器人、低空經濟與太空衛星等五大明星產業進入黃金成長期。

‌



7 月來美股主要股市表現強勢，帶動海外股票 ETF 股價走高，受益人數也同步增長，根據集中保管結算所統計，7 月份以來 (6/27~8/1 止)，共有 13 檔海外股票 ETF 受益人數維持正成長，人數增加逾萬人 (10491 人)，其中，表現最好的是 009805、00965、00858，單月受益人數皆新增 2000 人以上。

進一步觀察各檔 ETF 單位數變化情形，新光 009805 這檔自 7/17 至 7/31 止，已創下連續 11 天 ETF 單位數新增情形，在 7 月海外股票 ETF 中，呈現投資人連續淨買超最長紀錄，顯示 7 月一般投資人追捧美國電力基建 ETF，成為市場申購的當紅炸子雞。

新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌表示，7 月美股在科技股財報好表現帶動下，不少投資人將投資焦點轉向海外股票 ETF 淘金，包括電力能源、太空衛星、航太科技等類型，市場交投表現熱絡。

7 月川普剛公布美國最新版 AI 行動計劃，更將重視「輕監管、促創新」，有別於拜登時代偏向監管的模式，並強調「美國將不惜一切代價贏得 AI 主導權」看出未來美國對 AI 霸權企圖強烈，未來與 AI 相關週邊受惠產業，包括低碳電力能源、AI 大模型、AI 機器人等市場，甚至跨足到國防科技相關軍工領域，都有機會納入美「國家級」產業政策版圖，成為未來美股投資潛力新秀。

新光投信量化投資團隊分析，現階段全球雲端算力仍不足以完全滿足 AI 訓練需求，尤其是在自駕車、機器人與生命工程等領域，演算法與模型的複雜度正在快速上升，在 AI 訓練階段對算力的渴望只會不斷增長，也同步也對 AI 時代穩定電力需求成長大幅激增。