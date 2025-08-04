鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-04 17:00

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銅價周一 (4 日) 連續第二日上漲，智利礦業巨頭 Codelco 正努力應對全球最大地下礦場之一致命事故的後果。

智利銅礦致命事故衝擊供應 銅價應聲上漲(圖:shutterstock)

Codelco 旗下的全球最大地下礦之一 El Teniente 銅礦，因發生地震動引發隧道坍塌，造成 6 人死亡。該礦的產量占 Codelco 總產量的四分之一以上。礦場的地下作業已暫停，公司正在對事故原因展開調查，目前尚不清楚此次停工將持續多久，也不清楚這是否會引發 Codelco 產量目標的調整。

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El Teniente 銅礦去年生產 35.6 萬噸銅，是 Codelco 最大的單一銅礦，這一產量相當於中國 1 個多月的精煉銅進口量。

受此消息影響，截至上海時間上午 11:12，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價上漲 0.4%，達到每噸 9672 美元。

此次停產發生在全球銅冶煉廠面臨激烈礦源競爭的背景下。目前，冶煉廠的加工費仍處於深度負值水準，這通常是其主要收入來源。與此同時，菲律賓和日本的冶煉廠已經減產或關閉，即便是在產量保持強勁的中國，也有人猜測其產能正達到極限。

投資者同時也關注其他礦山的意外中斷，例如伊凡霍礦業 (Ivanhoe Mines Ltd.) 在剛果民主共和國營運的大型 Kamoa-Kakula 礦區。然而，伊凡霍的高管已表示，樂觀看待該礦恢復先前產量指引的前景。