智利銅礦致命事故衝擊供應 銅價應聲上漲
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
銅價周一 (4 日) 連續第二日上漲，智利礦業巨頭 Codelco 正努力應對全球最大地下礦場之一致命事故的後果。
Codelco 旗下的全球最大地下礦之一 El Teniente 銅礦，因發生地震動引發隧道坍塌，造成 6 人死亡。該礦的產量占 Codelco 總產量的四分之一以上。礦場的地下作業已暫停，公司正在對事故原因展開調查，目前尚不清楚此次停工將持續多久，也不清楚這是否會引發 Codelco 產量目標的調整。
El Teniente 銅礦去年生產 35.6 萬噸銅，是 Codelco 最大的單一銅礦，這一產量相當於中國 1 個多月的精煉銅進口量。
受此消息影響，截至上海時間上午 11:12，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價上漲 0.4%，達到每噸 9672 美元。
此次停產發生在全球銅冶煉廠面臨激烈礦源競爭的背景下。目前，冶煉廠的加工費仍處於深度負值水準，這通常是其主要收入來源。與此同時，菲律賓和日本的冶煉廠已經減產或關閉，即便是在產量保持強勁的中國，也有人猜測其產能正達到極限。
投資者同時也關注其他礦山的意外中斷，例如伊凡霍礦業 (Ivanhoe Mines Ltd.) 在剛果民主共和國營運的大型 Kamoa-Kakula 礦區。然而，伊凡霍的高管已表示，樂觀看待該礦恢復先前產量指引的前景。
銅市場上周也受到美國對精煉金屬實施新關稅的震盪影響，導致 LME 銅價曾跌至 6 月初以來最低收盤價。與此同時，其他金屬如鐵礦石、鋁和鋅周一開盤持平或上漲，這主要得益於美元走弱的支撐。
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