讓美國孩子再次健康！川普重啟歐巴馬廢除的學生體測計畫 引體向上等項目成必修

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-04 14:50

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美國總統川普近日簽署行政命令，重啟自 20102 年被歐巴馬政府叫停的全美學生體能測試計畫「總統體能測試」(Presidential Fitness Test)，並重建「總統體育、健身與營養委員會」，旨在透過推廣強健與卓越文化，全面提升美國青少年身體素質，應對近年來學生健康水準持續下滑的危機。

讓美國孩子再次健康！川普重啟歐巴馬廢除的學生體測計畫 仰臥起坐、引體向上成必修（圖：Shutterstock）

這項測試最早源於 1956 年冷戰時期，由時任總統艾森豪推動成立「總統青少年體能委員會」，並啟動全國性的學生體能測驗，以回應當時一項名為「Kraus-Weber 測試」的研究結果。

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上述研究顯示，51% 的美國兒童未能通過基本的柔軟度與力量測試，遠高於歐洲同齡人的 8%。艾森豪認為，青少年體能不足將威脅國家安全，特別是在軍事準備層面。此後，該測試項目在美國校園實施長達 56 年，歷經多位總統延續與調整，直至 2012 年被歐巴馬政府終止。

1966 年，時任總統林登 · 強生將該委員會更名為「總統體育、健身與營養委員會」，並推出包括一英里跑、仰臥起坐、引體向上、立定跳遠、仰臥背起及穿梭跑在內的標準化測試項目，評估學生的力量、耐力、柔韌性與心肺功能。這些項目簡單量化，適用於 6 至 17 歲學生，

根據表現，上述委員會設有「總統獎章」與「國家標準」等激勵等級，每年吸引大量學生參與，也塑造美國校園崇尚體育的風氣。

但在 2012 年，時任總統的歐巴馬以「測試設計過於單一」、「恐對體能較弱學生造成心理壓力與羞辱感」為由叫停該測試，改推「總統青年健身計畫」(PYFP)。

PYFP 強調健康指導與包容性，但缺乏統一評估標準與明確獎勵機制，導致在全美實施效果不一，學生參與熱情明顯下降。

與此同時，美國青少年肥胖率從 1960 年代的約 5% 飆升至 2012-2020 年間的 21.2%，雖受飲食與作息影響，但運動量不足被視為關鍵因素之一。

川普在重返白宮後，面對公立學校體育課時減少、學生觀看 3C 螢幕時間過長，日均超過 7 小時、肥胖率持續上升等問題，決定重啟這項具有歷史意義的體能測試。

他認為，青少年身體素質不僅關乎個人健康，更是國家競爭力的基礎。運動能塑造紀律、耐力、團隊精神與競爭意識，是培養下一代的重要手段。

川普政府批評歐巴馬政策過度強調「包容性」與「多元化」，卻忽視競爭本質，導致學生缺乏挑戰自我的動機，甚至形成一種「平庸教育」。

川普此次重啟全美學生體能測試計畫不僅恢復傳統測試項目與獎勵機制，川普還在簽署行政命令時邀請多位知名運動員，包括職業高爾夫球手 Bryson DeChambeau、NFL 堪薩斯城酋長隊踢球手 Harrison Butker、高爾夫傳奇 Annika Sörenstam、摔角明星 Paul Levesque 及 NFL 名人堂成員 Lawrence Taylor 等人參與，展現政府推動此項政策的決心。