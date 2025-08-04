公股銀挺公建！土銀統籌高捷黃線聯開案41.31億元聯貸簽約 超額認購達136%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-04 15:55

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土地銀行統籌主辦大港捷匯聯貸案，由總經理張志堅(右三)與國城集團總裁洪平森(左三)、國城公司董事長蔡麗環(左一)及大港捷匯董事長呂偉誠合影。（圖：土銀提供）

土地銀行指出，「大港捷匯股份有限公司六年期新台幣 41.31 億元聯合授信案」資金用途為支應「高雄市大眾捷運系統黃線 Y10 站土地開發案」興建成本及相關費用，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫與第一銀行擔任共同統籌主辦銀行，兆豐銀行為共同主辦銀行，並有臺灣中小企銀及農業金庫共同參與，顯見銀行團對本開發案的認同與肯定。

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大港捷匯股份有限公司是由南台灣知名建商國城建設及上市鋼鐵大廠高興昌鋼鐵強強聯手，為執行「高雄市大眾捷運系統黃線 Y10 站土地開發案」所成立之專案公司，已與高雄市政府完成簽約，規劃興建地上 24 層、地下 5 層之住商大樓，該開發案位於臺鐵民族站及未來捷運黃線 Y10 站雙鐵交匯處，基地約 2,299 坪，鄰近高醫商圈、吉林夜市、建國商圈及高雄車站商圈，交通便利，生活機能與醫療資源充沛，具發展潛力及開發效益。