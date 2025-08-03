鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-03 17:30

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兩位 OPEC + 消息人士週日（3 日）表示，OPEC + 已原則上同意自 9 月起每日增產石油 54.8 萬桶。該組織正逐步解除最大一輪減產措施，因市場擔憂俄羅斯可能進一步中斷供應。

OPEC+擬9月再增產54.8萬桶石油！市場關注俄羅斯供應風險。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，OPEC + 將在格林威治時間週日 11 時（台灣時間晚上 7 點）召開會議，預計屆時將做出決定。

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與此同時，美國正再次要求印度停止購買俄羅斯石油，試圖藉此對莫斯科施壓，推動其與烏克蘭達成和平協議。同時，歐盟最新一輪制裁也迫使印度國營煉油廠暫停從俄羅斯進口石油。

作為全球石油產量約佔一半的重要組織，OPEC + 近年來透過限制石油供應來支撐油價。然而，自今年起，OPEC + 開始改變策略，逐步增加產量，以回應美國對能源供應的需求，同時試圖恢復市佔率。

OPEC + 自 4 月開始增加石油產量，當月小幅增產 13.8 萬桶 / 日，隨後在 5 月、6 月和 7 月分別進行了更大幅度的增產，每月增加 41.1 萬桶 / 日，8 月則進一步提高至 54.8 萬桶 / 日。

若 OPEC + 同意 9 月每日增產 54.8 萬桶，將等同於完全解除先前每日 220 萬桶的減產措施，並允許阿拉伯聯合大公國額外增產 30 萬桶 / 日。

目前 OPEC + 仍保留一項額外的自願性減產協議，包括 8 個成員國合計每日約 165 萬桶的減產，以及全體成員每日共計 200 萬桶的減產，該協議預計將持續至 2026 年底。