〈觀察〉AI需求推升PCB產業放大資本支出規劃 這兩業者都投逾200億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-03 11:22

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在 AI 需求的加速下，讓高階相關應用 PCB 的需求加速復甦，同時此一有利格局更推升 PCB 產業放大資本支出規劃，同時，如欣興 (3037-TW) 決議增加 2025 年的資本支出案約 20 億元，使今年資本支出重回 200 億元大關之上，並與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列台系 PCB 廠 200 億元以上資本支出級別。

〈觀察〉AI需求加速推升復甦 PCB產業放大資本支出規劃。(鉅亨網記者張欽發攝)

而如高技 (5439-TW) 今年預估資本支出達 10 億元，健鼎 (3044-TW) 的資本支出規劃 30 億元，也較 2024 年明顯成長。

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同時，在 PCB 廠的加速投資之下包括欣興、臻鼎 - KY 及金像電 (2368-TW) 的泰國新廠都在今年加入營運，甚至在泰國投資腳步較快的華通 (2313-TW) 及臻鼎並已進入第二期廠區的開發執行，業者 2025 年的資本支出規劃主要配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。

就 PCB 業者對 PCB 產業景氣復甦的看法來看，在 AI 需求的加速下，讓高階相關應用 PCB 的需求加速復甦，相對讓投資的信心恢復不少，依欣興的投資來看，2024 年資本支出爲 251 億元，欣興原認為資本支出高峰期已過，原規劃 2025 年的資本支出下滑 186 億元，年減 26%；但在欣興發現今年的 AI 相關 IC 載板、PCB 在今年下半年的成長力道強，將原訂 186 億元增加至 206 億元，同時，2026 年的資本支出規劃在 194 億元。

高技今年第一季、第二季營收連創新高，目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳。高技產能以台灣為主，以 5.6 億元買下公司附近 1293.49 坪土地及廠區，進行產能擴充，預估 2025 年資本支出達 10 億元，也較去年大增。高技並計畫在 20 億元以內發行無擔保 CB 以應擴張需求。

健鼎第二季營收以 179.03 億元創新高，主要在高層板的營收激增所貢獻，健鼎在伺服器應用板營收比於 2024 年第三季首度跨越營收比重到 30% 以上，並超越汽車的營收比重，主要是市場的包括 AI 及非 AI 伺服器應用板需求走強。

健鼎於 2024 年第三季包括 AI 及非 AI 伺服器應用板占營收比重 31.4%，2024 年第四 季更達 33.6%，今年第一季達 32.4%，均爲各項產品應用比重第一，法人預估，，健鼎 2025 年第二季伺服器應用板估仍站穩營收比重 3 成。健鼎 2024 年實際資本支出爲 25 億元，2025 年則增至 30 億元，年增 20%。