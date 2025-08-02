鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至37.8元，預估目標價為750.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.44元上修至37.8元，其中最高估值43.33元，最低估值33.78元，預估目標價為750.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.33(38.83)
|46
|54.59
|66.35
|最低值
|33.78(31.26)
|29.37
|32.25
|37.65
|平均值
|37.79(35.29)
|39.84
|47.33
|50.31
|中位數
|37.8(35.44)
|40.05
|48.44
|50.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|141.54億
|155.42億
|171.35億
|181.76億
|最低值
|124.38億
|130.26億
|145.39億
|146.84億
|平均值
|136.69億
|144.47億
|158.26億
|167.26億
|中位數
|136.49億
|146.00億
|159.76億
|165.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|32.65
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|營業收入
|84.97億
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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