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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至37.8元，預估目標價為750.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.44元上修至37.8元，其中最高估值43.33元，最低估值33.78元，預估目標價為750.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.33(38.83)4654.5966.35
最低值33.78(31.26)29.3732.2537.65
平均值37.79(35.29)39.8447.3350.31
中位數37.8(35.44)40.0548.4450.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值141.54億155.42億171.35億181.76億
最低值124.38億130.26億145.39億146.84億
平均值136.69億144.47億158.26億167.26億
中位數136.49億146.00億159.76億165.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS32.6576.4040.5137.0540.90
營業收入84.97億160.72億121.73億131.17億142.02億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREGN

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