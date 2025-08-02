盤中速報 - 費城半導體大跌1.59%，報5518.95點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日03:24，費城半導體下跌88.97點（或1.59%），暫報5518.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.65%
- 近 1 月：+1.11%
- 近 3 月：+32.57%
- 近 6 月：+11.8%
- 今年以來：+12.61%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌7.66%；連貫(COHR-US)下跌4.53%；美光科技(MU-US)下跌4.32%；泰瑞達(TER-US)下跌3.68%；英特格(ENTG-US)下跌3.66%。
部分成分股表現相對穩健，芯源系統(MPWR-US)上漲11.69%；科林研發(LRCX-US)上漲1.25%；安森美半導體(ON-US)上漲0.96%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.94%；科磊(KLAC-US)上漲0.77%。
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