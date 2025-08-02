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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.59%，報5518.95點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日03:24，費城半導體下跌88.97點（或1.59%），暫報5518.95點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.65%
  • 近 1 月：+1.11%
  • 近 3 月：+32.57%
  • 近 6 月：+11.8%
  • 今年以來：+12.61%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌7.66%；連貫(COHR-US)下跌4.53%；美光科技(MU-US)下跌4.32%；泰瑞達(TER-US)下跌3.68%；英特格(ENTG-US)下跌3.66%。

部分成分股表現相對穩健，芯源系統(MPWR-US)上漲11.69%；科林研發(LRCX-US)上漲1.25%；安森美半導體(ON-US)上漲0.96%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.94%；科磊(KLAC-US)上漲0.77%。

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費城半導體5527.61-1.43%
邁威爾科技74.45-7.37%
連貫102.905-4.36%
美光科技104.88-3.90%
泰瑞達104.16-3.04%
英特格75.66-3.57%
芯源系統785.62+10.5%
科林研發96.37+1.61%
安森美半導體56.82+0.82%
凌雲邏輯102.08+1.36%
科磊886.64+0.87%

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