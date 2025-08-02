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鉅亨速報

盤中速報 - 聯合健康保險(UNH-US)大跌5.31%，報236.31美元

鉅亨網新聞中心


聯合健康保險(UNH-US)截至台北時間02日03:25股價下跌13.26美元，報236.31美元，跌幅5.31%，成交量31,943,460（股），盤中最高價251.49美元、最低價235.70美元。

美股指數盤中表現

聯合健康保險(UNH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-10.42%
  • 近 1 月：-20.01%
  • 近 3 月：-39.34%
  • 近 6 月：-54%
  • 今年以來：-50.67%

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美股美股盤中盤中速報聯合健康保險

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