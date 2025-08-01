鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至5.26元，預估目標價為353.50元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.79元上修至5.26元，其中最高估值11.42元，最低估值2.76元，預估目標價為353.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.42(9.48)
|17.92
|20.38
|27.3
|最低值
|2.76(2.09)
|2.13
|3.45
|2.96
|平均值
|5.86(5.07)
|7.66
|8.73
|12.52
|中位數
|5.26(4.79)
|7.08
|7.85
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|94.62億
|126.72億
|141.21億
|183.18億
|最低值
|67.67億
|64.68億
|59.04億
|54.53億
|平均值
|72.97億
|81.99億
|89.16億
|107.24億
|中位數
|71.38億
|80.14億
|90.46億
|84.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|營業收入
|12.77億
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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