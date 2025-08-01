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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至5.26元，預估目標價為353.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.79元上修至5.26元，其中最高估值11.42元，最低估值2.76元，預估目標價為353.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.42(9.48)17.9220.3827.3
最低值2.76(2.09)2.133.452.96
平均值5.86(5.07)7.668.7312.52
中位數5.26(4.79)7.087.857.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值94.62億126.72億141.21億183.18億
最低值67.67億64.68億59.04億54.53億
平均值72.97億81.99億89.16億107.24億
中位數71.38億80.14億90.46億84.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.5414.26-11.810.4010.42
營業收入12.77億78.39億31.94億31.08億65.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCOIN

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