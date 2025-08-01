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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至11.34元，預估目標價為675.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.17元上修至11.34元，其中最高估值11.42元，最低估值11.08元，預估目標價為675.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.42(11.32)13.2315.3915.08
最低值11.08(11.05)11.6113.4415.08
平均值11.3(11.17)12.5114.1815.08
中位數11.34(11.17)12.5214.0115.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.55億26.13億29.41億
最低值23.25億25.09億27.47億
平均值23.42億25.65億28.34億
中位數23.45億25.70億28.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.693.823.873.886.05
營業收入11.17億15.92億18.50億19.52億21.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTYL

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