鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至11.34元，預估目標價為675.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.17元上修至11.34元，其中最高估值11.42元，最低估值11.08元，預估目標價為675.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.42(11.32)
|13.23
|15.39
|15.08
|最低值
|11.08(11.05)
|11.61
|13.44
|15.08
|平均值
|11.3(11.17)
|12.51
|14.18
|15.08
|中位數
|11.34(11.17)
|12.52
|14.01
|15.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.55億
|26.13億
|29.41億
|最低值
|23.25億
|25.09億
|27.47億
|平均值
|23.42億
|25.65億
|28.34億
|中位數
|23.45億
|25.70億
|28.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.69
|3.82
|3.87
|3.88
|6.05
|營業收入
|11.17億
|15.92億
|18.50億
|19.52億
|21.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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