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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：博格華納BWA-US的目標價調升至42元，幅度約6.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對博格華納(BWA-US)提出目標價估值：中位數由39.5元上修至42元，調升幅度6.33%。其中最高估值46元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予博格華納評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。

博格華納今(1日)收盤價為36.74元。近5日股價上漲6.33%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BWA市場預估目標價

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