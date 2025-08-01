鉅亨速報 - Factset 最新調查：家樂氏(K-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為83.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對家樂氏(K-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.69元，其中最高估值3.9元，最低估值3.48元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.9(3.9)
|4.19
|4.31
|3.98
|最低值
|3.48(3.48)
|3.65
|3.84
|3.98
|平均值
|3.71(3.75)
|3.89
|4.04
|3.98
|中位數
|3.69(3.77)
|3.88
|4
|3.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|129.36億
|134.27億
|137.98億
|133.61億
|最低值
|126.44億
|126.64億
|130.92億
|133.61億
|平均值
|127.66億
|130.62億
|134.06億
|133.61億
|中位數
|127.44億
|130.82億
|133.56億
|133.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.63
|4.33
|2.79
|2.76
|3.88
|營業收入
|137.70億
|141.81億
|153.15億
|131.22億
|127.49億
詳細資訊請看美股內頁：
家樂氏(K-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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