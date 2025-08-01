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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：家樂氏(K-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為83.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對家樂氏(K-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.69元，其中最高估值3.9元，最低估值3.48元，預估目標價為83.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.9(3.9)4.194.313.98
最低值3.48(3.48)3.653.843.98
平均值3.71(3.75)3.894.043.98
中位數3.69(3.77)3.8843.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值129.36億134.27億137.98億133.61億
最低值126.44億126.64億130.92億133.61億
平均值127.66億130.62億134.06億133.61億
中位數127.44億130.82億133.56億133.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.634.332.792.763.88
營業收入137.70億141.81億153.15億131.22億127.49億

詳細資訊請看美股內頁：
家樂氏(K-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSK

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