香港《穩定幣條例》今日上路 迎接數位金融新時代
鉅亨網新聞中心
香港金融發展史上迎來一個里程碑時刻，《穩定幣條例》正式今 (1) 日生效實施。
香港金融管理局（金管局）正式實施《持牌穩定幣發行人監管指引》及一系列配套文件，為法幣穩定幣建立全球首個全面且專門的監管框架。這一開創性的舉措，不僅標誌著香港在數位資產監管領域邁出關鍵一步，更展現其鞏固國際金融中心地位、應對數位貨幣市場挑戰的堅定決心。
金管局總裁余偉文在新聞發布會上強調，新規旨在「遏制近期頻繁利用穩定幣進行的各類詐騙活動，全面保護投資者權益」。近年來，全球穩定幣市場規模突破 2,500 億美元，交易量高達 20 兆美元，但隨之而來的市場亂象與投資者損失也日益嚴重。香港此次立法，正是直面這些迫在眉睫的風險，旨在為市場注入信任與秩序。
《穩定幣條例》的核心在於建立一個「風險為本、合規有序、促進創新」的監管體系，其主要內容包括：
嚴格的牌照管理制度： 從今日起，任何在香港發行或面向香港公眾推廣穩定幣產品的機構，均須取得金管局執照。監管範圍不僅限於本地發行人，也涵蓋境外發行但錨定港元或面向香港市場的穩定幣，有效杜絕監管套利空間。執照申請門檻高，初期只會批出少量執照，確保發行機構具備健全的風險管理能力。
100% 儲備資產保障： 為防止類似 Terra/Luna 崩盤事件重演，條例要求穩定幣必須 100% 由高流動性資產支持，如現金、短期國債等。此外，儲備資產需與發行人的其他資產隔離存放，並由獨立第三方審計，確保穩定幣持有者可隨時按面額贖回，保障投資者權益。
嚴控金融犯罪風險： 鑑於穩定幣在跨境交易中的匿名性，金管局要求持牌機構建立嚴格的客戶身份驗證（KYC）和交易監控機制，以降低洗錢及恐怖主義融資風險。同時，金管局被賦予廣泛的調查權，可在懷疑有違法行為時介入調查。
重塑市場格局深遠影響
這項新規的實施，預計將對香港乃至全球數位金融市場產生深遠影響：
- 短期：理性回歸與牌照爭奪戰。 嚴格的牌照要求將抑制市場過度炒作行為，促使投資者回歸理性，更關注機構的實際應用場景與技術實力。同時，渣打、京東、圓幣科技等已進入沙盒測試的機構，以及匯豐、中銀香港等傳統金融巨頭，已展開白熱化的牌照爭奪戰。
- 中期：跨境支付效率革命。 穩定幣可實現跨境轉賬「分鐘級」到賬，大幅降低手續費。這將加速跨境支付的普及，並與金管局主導的「多邊央行數位貨幣橋」等項目相結合，提升香港在國際支付領域的競爭力。
- 長期：服務國家金融策略與鞏固國際地位。 在全球美元穩定幣佔據主導的格局下，香港推動合規的港元穩定幣（HKDG），旨在讓國際企業用港幣結算，減少對美元的依賴。這也為離岸人民幣穩定幣鋪路，為中國推動人民幣國際化提供一個「安全試驗田」，最終目標是打造「數位人民幣 + 港元穩定幣」的雙軌體系，對抗美元霸權。
面對市場的熱情，金管局保持難得的清醒，總裁余偉文警示市場存在「過度概念化和泡沫化趨勢」，並呼籲投資者保持冷靜。條例生效後設有六個月的過渡期，期間未持牌機構不得向散戶推廣，此舉旨在「市場汰弱留強」，讓真正具備實力的合規項目獲得發展空間。
隨著首批牌照申請截止日期的臨近，全球金融機構的目光都聚焦在香港。香港金管局的審慎落子，既為創新預留空間，又堅守風險底線，使其在這場全球貨幣格局重塑的競賽中，成為一個關鍵的搖籃。當穩定幣競爭回歸風控能力與生態建構的本質，香港這座東方金融堡壘的深層價值才剛開始顯現。
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