鉅亨網新聞中心 2025-08-01 10:45

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香港金融發展史上迎來一個里程碑時刻，《穩定幣條例》正式今 (1) 日生效實施。

香港《穩定幣條例》今日上路 迎接數位金融新時代。(圖:shutterstock)

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金管局總裁余偉文在新聞發布會上強調，新規旨在「遏制近期頻繁利用穩定幣進行的各類詐騙活動，全面保護投資者權益」。近年來，全球穩定幣市場規模突破 2,500 億美元，交易量高達 20 兆美元，但隨之而來的市場亂象與投資者損失也日益嚴重。香港此次立法，正是直面這些迫在眉睫的風險，旨在為市場注入信任與秩序。

《穩定幣條例》的核心在於建立一個「風險為本、合規有序、促進創新」的監管體系，其主要內容包括：

嚴格的牌照管理制度： 從今日起，任何在香港發行或面向香港公眾推廣穩定幣產品的機構，均須取得金管局執照。監管範圍不僅限於本地發行人，也涵蓋境外發行但錨定港元或面向香港市場的穩定幣，有效杜絕監管套利空間。執照申請門檻高，初期只會批出少量執照，確保發行機構具備健全的風險管理能力。

100% 儲備資產保障： 為防止類似 Terra/Luna 崩盤事件重演，條例要求穩定幣必須 100% 由高流動性資產支持，如現金、短期國債等。此外，儲備資產需與發行人的其他資產隔離存放，並由獨立第三方審計，確保穩定幣持有者可隨時按面額贖回，保障投資者權益。

嚴控金融犯罪風險： 鑑於穩定幣在跨境交易中的匿名性，金管局要求持牌機構建立嚴格的客戶身份驗證（KYC）和交易監控機制，以降低洗錢及恐怖主義融資風險。同時，金管局被賦予廣泛的調查權，可在懷疑有違法行為時介入調查。

重塑市場格局深遠影響

這項新規的實施，預計將對香港乃至全球數位金融市場產生深遠影響：

面對市場的熱情，金管局保持難得的清醒，總裁余偉文警示市場存在「過度概念化和泡沫化趨勢」，並呼籲投資者保持冷靜。條例生效後設有六個月的過渡期，期間未持牌機構不得向散戶推廣，此舉旨在「市場汰弱留強」，讓真正具備實力的合規項目獲得發展空間。