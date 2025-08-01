鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-01 10:15

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美國經濟展現韌性，聯準會 (Fed) 利率一如預期按兵不動，帶動美元指數持續走強，而台灣輸美關稅今 (1) 日出爐，稅率為 20%，較日韓及泰國、印尼等國家高，新台幣兌美元匯率早盤應聲重貶超過 1 角，摜破 30 元整數大關，改寫 2 個多月以來的盤中低點，主要亞幣普遍走弱。

〈台幣〉台灣關稅20%股匯齊跌 貶破30元改寫2個多月盤中低點。(圖：shutterstock)

美國總統川普今天簽署行政命令，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為 20%。不過，總統賴清德表示，20% 是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。行政院也強調，台美談判已來到最後一步，會繼續洽約爭取完成最終協議，並將一併磋商供應鏈合作及 232 條款相關議題。

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近期美元轉強，新台幣跟隨其他亞幣回貶，昨日單日重貶 1.97 角，收在 29.916 元，為連 6 貶，創 1 個半月來新低，使得月線翻黑、中止連三升，7 月累計貶值 1.4 分或 0.05%。

新台幣匯率今天以 29.95 元開盤，貶值 3.4 分，隨著美元買盤湧現，匯價直接跳水，重挫 1.28 角、最低來到 30.044 元，創下今年 5 月 23 日以來的盤中新低。

受台灣關稅 20% 影響，台股今天以 23318.37 點開出，早盤跌點一度擴大至 370 點，最低來到 23168.27 點，但低接買盤隨之進場，帶動跌幅快速收斂，目前跌點僅在百點左右。台積電則下跌 20 元、最低來到 1140 元。