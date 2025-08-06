【Joe’s華爾街脈動】停滯性通膨警訊浮現，美股漲勢停滯
Joe Lu
服務業數據疲弱與關稅風險逼近，削弱降息樂觀情緒，資金轉入防禦性輪動
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 5 日 美東時間
摘要
- 由於疲弱的美國經濟數據蓋過了對聯準會降息的樂觀預期，風險趨避的基調主導了市場。
- 美國大型股反轉早盤漲勢收低；而在台灣，資金從主要科技權值股輪動至機器人、軍工等防禦性類股。
- 美國公債殖利率在三個月低點附近持平，反映在經濟放緩疑慮加劇下，市場對避險資產的持續性需求。
- 美國服務業 ISM 報告顯示成長近乎停滯，且價格壓力為 2022 年以來最高，加劇了上週疲弱就業報告所引發的擔憂。
- 美國政府預告即將對半導體和製藥業加徵關稅，為台灣關鍵的出口產業帶來直接的不確定性。
先前由疲弱數據所引發的降息預期，如今正受到美國經濟中停滯性通膨跡象的挑戰。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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