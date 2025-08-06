鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 09:53

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美國腦機介面企業 Synchron 周二 (5 日) 首次公開展示一項突破性成果，人們可透過「意念」操作蘋果設備，主要是藉由蘋果內建的無障礙功能「切換控制」，以及 5 月推出的全新腦機介面人機互動設備 (BCI HID) 協議，實現腦訊號首次成為蘋果設備的原生輸入方式。

腦機接口新時代！美企Synchron讓漸凍症患者僅靠意念操作蘋果iPad 免開顱手術（圖：Shutterstock）

Synchron 在 X 平台上表示，一位肌萎縮側索硬化症 (ALS，俗稱漸凍人) 患者借助蘋果全新 BCI HID 協議及無障礙功能，完成了完全透過思維操控 iPad 的歷史性創舉，該公司特別致敬參與者 Mark 的勇氣以及蘋果團隊的卓越貢獻。

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Mark 是 Synchron COMMAND 臨床研究的參與者，他透過植入式 Stentrode 設備，在不使用雙手、語音或視線的情況下，成功實現主螢幕導航、應用啟動及文字輸入等操作。Synchron 採用的血管內植入技術規避了開顱手術，利於規模化應用。

植入式 Stentrode 設備透過在血管內偵測運動意圖訊號，經無線傳輸至外部解碼器，最終透過 HID 協定與 iPadOS 直接交互，且系統採用閉環通訊設計，能讓設備向 BCI 解碼器回饋螢幕上下文數據，實現精準直覺控制。

Synchron 創辦人兼執行長 Tom Oxley 博士表示，這是全球首次見證蘋果設備實現原生思維操控，Mark 的體驗則預示著人機互動的未來，認知輸入將成為主流控制模式。

Mark 感慨失去雙手功能後以為失去獨立能力，如今僅憑思考就能用 iPad 聯繫親友、閱讀新聞，重獲部分生活。