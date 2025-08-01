鉅亨速報 - Factset 最新調查：APi Group CorporationAPG-US的目標價調升至38.83元，幅度約3.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對APi Group Corporation(APG-US)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至38.83元，調升幅度3.56%。其中最高估值42元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予APi Group Corporation評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。
APi Group Corporation今(1日)收盤價為36.15元。近5日股價上漲3.56%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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