鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至13.8元，預估目標價為475.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.1元下修至13.8元，其中最高估值14.6元，最低估值13.15元，預估目標價為475.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.6(14.6)
|16.29
|17.85
|最低值
|13.15(13.38)
|13.84
|14.74
|平均值
|13.8(14.11)
|14.9
|16.33
|中位數
|13.8(14.1)
|14.85
|16.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.85億
|84.89億
|88.21億
|最低值
|74.19億
|77.59億
|84.46億
|平均值
|76.71億
|81.03億
|86.26億
|中位數
|77.06億
|80.84億
|86.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.03
|10.83
|15.46
|13.72
|13.34
|營業收入
|50.55億
|62.80億
|72.74億
|72.84億
|76.18億
詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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