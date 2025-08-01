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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至13.8元，預估目標價為475.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.1元下修至13.8元，其中最高估值14.6元，最低估值13.15元，預估目標價為475.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.6(14.6)16.2917.85
最低值13.15(13.38)13.8414.74
平均值13.8(14.11)14.916.33
中位數13.8(14.1)14.8516.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值79.85億84.89億88.21億
最低值74.19億77.59億84.46億
平均值76.71億81.03億86.26億
中位數77.06億80.84億86.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.0310.8315.4613.7213.34
營業收入50.55億62.80億72.74億72.84億76.18億

詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSO.B

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