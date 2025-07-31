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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為84.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.34元上修至5.42元，其中最高估值5.59元，最低估值5.2元，預估目標價為84.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.59(5.57)6.657.278.12
最低值5.2(5.12)5.355.576.27
平均值5.4(5.35)5.896.447.25
中位數5.42(5.34)5.876.487.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值109.36億117.34億123.44億128.55億
最低值104.91億107.00億108.00億117.77億
平均值107.35億112.06億116.49億123.55億
中位數107.56億111.67億117.19億124.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8920.54-2.275.193.94
營業收入102.56億104.85億96.55億100.56億103.37億

詳細資訊請看美股內頁：
電子灣拍賣網站(EBAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEBAY

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