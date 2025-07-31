鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為84.50元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.34元上修至5.42元，其中最高估值5.59元，最低估值5.2元，預估目標價為84.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.59(5.57)
|6.65
|7.27
|8.12
|最低值
|5.2(5.12)
|5.35
|5.57
|6.27
|平均值
|5.4(5.35)
|5.89
|6.44
|7.25
|中位數
|5.42(5.34)
|5.87
|6.48
|7.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|109.36億
|117.34億
|123.44億
|128.55億
|最低值
|104.91億
|107.00億
|108.00億
|117.77億
|平均值
|107.35億
|112.06億
|116.49億
|123.55億
|中位數
|107.56億
|111.67億
|117.19億
|124.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.89
|20.54
|-2.27
|5.19
|3.94
|營業收入
|102.56億
|104.85億
|96.55億
|100.56億
|103.37億
詳細資訊請看美股內頁：
電子灣拍賣網站(EBAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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