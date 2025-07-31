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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈門那(HUM-US)EPS預估上修至17元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈門那(HUM-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.65元上修至17元，其中最高估值17.26元，最低估值16.18元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.26(17.26)15.8527.3640
最低值16.18(16.18)1017.5526.27
平均值16.76(16.7)13.621.4835.32
中位數17(16.65)13.9721.1936.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,287.82億1,427.16億1,543.98億1,699.46億
最低值1,248.79億1,210.11億1,258.40億1,304.77億
平均值1,276.10億1,325.11億1,411.58億1,547.33億
中位數1,280.21億1,320.30億1,410.47億1,562.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS25.3122.6722.0820.009.98
營業收入771.91億836.48億929.22億1,064.40億1,178.11億

詳細資訊請看美股內頁：
哈門那(HUM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHUM

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