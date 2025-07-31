鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈門那(HUM-US)EPS預估上修至17元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對哈門那(HUM-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.65元上修至17元，其中最高估值17.26元，最低估值16.18元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.26(17.26)
|15.85
|27.36
|40
|最低值
|16.18(16.18)
|10
|17.55
|26.27
|平均值
|16.76(16.7)
|13.6
|21.48
|35.32
|中位數
|17(16.65)
|13.97
|21.19
|36.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,287.82億
|1,427.16億
|1,543.98億
|1,699.46億
|最低值
|1,248.79億
|1,210.11億
|1,258.40億
|1,304.77億
|平均值
|1,276.10億
|1,325.11億
|1,411.58億
|1,547.33億
|中位數
|1,280.21億
|1,320.30億
|1,410.47億
|1,562.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|25.31
|22.67
|22.08
|20.00
|9.98
|營業收入
|771.91億
|836.48億
|929.22億
|1,064.40億
|1,178.11億
詳細資訊請看美股內頁：
哈門那(HUM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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