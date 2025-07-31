鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為155.00元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.77元下修至1.72元，其中最高估值2.03元，最低估值1.44元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.03(2.03)
|2.69
|4.02
|4.36
|最低值
|1.44(1.64)
|1.93
|2.33
|3.55
|平均值
|1.73(1.78)
|2.32
|2.94
|4.04
|中位數
|1.72(1.77)
|2.31
|2.82
|4.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.75億
|64.30億
|80.22億
|116.45億
|最低值
|45.49億
|53.68億
|62.42億
|81.06億
|平均值
|47.61億
|58.29億
|69.81億
|94.41億
|中位數
|47.59億
|57.75億
|69.01億
|85.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.38
|0.54
|0.51
|0.29
|0.75
|營業收入
|20.27億
|27.03億
|26.79億
|32.33億
|40.07億
詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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