search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.77元下修至1.72元，其中最高估值2.03元，最低估值1.44元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.03(2.03)2.694.024.36
最低值1.44(1.64)1.932.333.55
平均值1.73(1.78)2.322.944.04
中位數1.72(1.77)2.312.824.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.75億64.30億80.22億116.45億
最低值45.49億53.68億62.42億81.06億
平均值47.61億58.29億69.81億94.41億
中位數47.59億57.75億69.01億85.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.380.540.510.290.75
營業收入20.27億27.03億26.79億32.33億40.07億

詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARM

相關行情

台股首頁我要存股
安謀控股公司140.8733-13.7%

延伸閱讀



Empty