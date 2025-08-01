鉅亨網新聞中心 2025-08-01 14:20

‌



OpenAI 發布專為教育領域設計的 ChatGPT「學習模式」，其核心特點在於採用「蘇格拉底式教學法」，透過互動式引導而非直接給出答案，旨在幫助學生深化理解並激發主動思考能力。此模式的推出，被視為通用型 AIGC 從內容生成向互動式學習夥伴轉型的關鍵一步。

告別填鴨教育！ChatGPT推「學習模式」當AI家教 不只解答更教思考。(圖:shutterstock)

該「學習模式」提供交互式提示、支架式回應、個性化教育與知識點檢查四大方法，打破了傳統 AI「單向輸出」的局限。實測發現，當輸入「圍繞人工智能發展下的青年就業問題寫論文」的需求後，ChatGPT 並未立即給出答案，而是先透過提問釐清使用者背景與需求，隨後生成一份結構清晰的四週學習計畫。

‌



這份計畫緊密圍繞核心主題，採用遞進式設計，不僅規劃了每週的學習與寫作任務，更在實際學習環節中，以問答形式引導記者闡述對問題的理解，並根據回答補充相關背景知識與理論，有效激發了使用者的主動學習能力。

一位體驗用戶表示，該模式有助於「彌合知識鴻溝」，特別是開放免費使用後，有望讓資源匱乏地區的學習者也能獲得個性化教育機會，讓「有教無類」成為現實。

激發思考還是催生依賴？

然而，AI 賦能教育的同時，也引發了社會對於「激發思考還是催生依賴」的冷思考。近年來，AI 工具在學術作弊中的濫用案例激增，根據英國《衛報》調查，2023-2024 學年英國高校的 AI 作弊案例已飆升至近 7000 起。

一名高中老師指出，許多學生作文「AI 味」過重，模板化的表達取代了真情實感，長此以往將削弱學生的獨立思考與批判性思維能力。儘管該教師認可「蘇格拉底式」模式的進步性，但仍對其能否真正激發深度思考持審慎態度，擔心學生可能僅是敷衍應付，而非真正進行深度對話。

面對 AI 可能削弱學習能力的普遍憂慮，部分家長和教育工作者均呼籲建立相應的管理制度。有家長建議借鏡現有學習機的監管模式，例如後台使用監控、軟體權限管理等功能，並期待能推出「教育監護版」或「青少年模式」，讓教師和家長參與設定 AI 使用邊界、開放監管查看模式，以確保技術能真正為學生的學習賦能。