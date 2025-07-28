鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-28 07:20

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OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）意外地向 ChatGPT 用戶發出警告，提醒用戶不要透露所有關鍵資訊，因為這些資訊不受法律特權保護，甚至可能被用做法庭證據。

別對ChatGPT掏心掏肺！奧特曼警告對話不具法律保密性。(圖:shutterstock)

奧特曼這項警告是在西奧 · 馮（Theo Von）最近的 Podcast 節目中所提出，引發了人們對用戶資料隱私的擔憂。他指出，科技界尚未找到方法，為用戶在討論敏感話題時提供與傳統專業諮詢相同等級的隱私保護。而這一點若處理不當，可能會在法律上帶來嚴重後果。

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人工智慧聊天機器人已發展到足以被全球數百萬用戶信任，他們尋求解決生活問題，並將其視為分享個人生活秘密的最佳數位朋友。

奧特曼解釋道：「人們會向 ChatGPT 傾訴自己生活中最私密的細節。尤其是年輕人，他們把它當作心理諮詢師、人生教練；遇到感情問題時會問：『我該怎麼辦？』而目前，如果你是和心理醫師、律師或醫生談這些問題，這些對話都受法律保障，例如醫病保密、律師保密原則等。但我們還沒針對和 ChatGPT 的對話，建立類似的保護機制。」

他警告，缺乏這類保護可能會導致嚴重後果。在法律程序中，與 ChatGPT 的對話可能會被傳喚作為證據使用。「如果有人把最私密的煩惱告訴 ChatGPT，而這些內容最終被用在法律訴訟中，我們可能會被迫交出對話記錄。這是一個很大的問題。」

這項披露引起了隱私倡導者和法律專家的關注，他們指出 OpenAI 的隱私政策進一步證明了這種風險。根據該公司的官方文件，個人數據，包括互動記錄，如果被認為有必要遵守法律義務或防止責任，可能會與政府當局或第三方共享。

與 WhatsApp 或 Signal 等加密平台不同，ChatGPT 的對話並未採用端對端加密，無法確保訊息僅在發送者與接收者之間保密。OpenAI 保留存取並審查這些對話的能力，這些內容有時會被用來改進模型或防止濫用。

儘管 OpenAI 聲稱會在 30 天內刪除免費用戶的對話紀錄，但在特定法律或安全情況下仍可能保留資料。近期，資料保存問題受到越來越多關注，特別是在一些正在進行的法律訴訟背景下。

其中一個案例，是《紐約時報》於 2023 年對 OpenAI 和微軟提出的訴訟，指控對方未經授權使用數百萬篇文章訓練 ChatGPT。該案中，法院已要求 OpenAI 保留所有相關對話資料，這與該公司原本的資料刪除政策相衝突。

對此，OpenAI 強烈反擊。奧特曼在社群平台 X（上表示：「我們將抗拒任何侵犯用戶隱私的要求；這是我們的核心原則。」

專家建議，在隱私框架到位之前，用戶在與 ChatGPT、Google Gemini、Perplexity AI 和其他類似人工智慧平台共享敏感資訊時，應謹慎行事。